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Ушла из жизни Монсеррат Кабалье

Культура

Всемирно известной оперной певице было 85 лет

Ушла из жизни Монсеррат Кабалье
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Биографическая статья о Монсеррат Кабалье

Барселона, Испания, 6 октября 2018, 10:10 — REGNUM  В Барселоне в возрасте 85 лет умерла всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает AFP со ссылкой на госпиталь, где скончалась оперная певица.

Известно, что в конце сентября Кабалье проходила лечение в одной из барселонских клиник из-за проблем с мочевым пузырем.

Монсеррат Кабалье прославилась благодаря виртуозному пению бельканто и исполнением многочисленных ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.

Всемирная известность пришла к Кабалье в 1965 году. Тогда она заменила известную на тот момент американскую оперную певицу Мэрилин Хорн, которая заболела, в партии Лукреции Борджи в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

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