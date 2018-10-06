УАЗ начал продажи обновленной модели «Патриота»

Ульяновск, , 10:30 — REGNUM Стоимость обновленной модели автомобиля УАЗ «Патриот» опубликована 6 октября на сайте Ульяновского автомобильного завода.

Автомобиль доступен в пяти вариациях исполнения — Классик Fleet, Классик, Оптимум, Престиж и Максимум. Базовая комплектация Классик Fleet обойдется в 764 500 рублей, что на 15 тысяч рублей дороже предыдущей версии «Патриота» Классик. Такая комплектация включает в себя ABS, EBD, светодиодные ДХО, подушку безопасности водителя и наружные зеркала с электроприводом и подогревом.

Главной модернизацией «Патриота» стал новый 2,7-литровый 150-сильный двигатель ЗМЗ-Про и модернизированная же пятиступенчатая механическая коробка передач. Также значительно улучшилось рулевое управление — стандартные составляющие заменены более жесткой трапецией и демпфером от грузового фургона УАЗ «Профи».

Кроме этого «Патриот» оснащен передним мостом от модели «Профи», открытыми поворотными кулаками (уменьшившими радиус разворота на 0,8 м), задними двухлистовыми рессорами, а также новыми амортизаторами на обеих осях. Все это позволило повысить плавность хода и улучшить звукоизоляцию автомобиля.

Отметим, производство обновленной модели УАЗ «Патриот» началось 20 сентября, а сбор первого автомобиля был показан в прямом эфире на популярном видеохостинге Youtube.