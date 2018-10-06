В Третьяковской галерее в Москве открывается выставка Архипа Куинджи

Москва, , 09:18 — REGNUM 6 октября в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве открывается выставка замечательного русского живописца XIX века, непревзойденного пейзажиста Архипа Куинджи. На ней будет представлено более 180 полотен из фондов Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге, 19 региональных собраний, музеев Азербайджана и Белоруссии, частной коллекции.

На прошлой большой выставке мастера в 1992 году была представлена часть художественного наследия, главным образом законченные произведения. В сегодняшней экспозиции, наряду с известными полотнами, можно увидеть многочисленные этюды и эскизы. Именно в процессе их создания живописец много экспериментировал, находясь в постоянных творческих поисках. На это обращает внимание релиз музея.

Посетители смогут познакомиться с поиском художником неповторимой творческой манерой письма, опытами со светом, цветом, красками, и даже с новейшими по тем временам открытиями в области физики и химия, которыми живописец пользовался в работе.

И, конечно, все получить истинное удовольствие от созерцания романтических пейзажей Архипа Куинджи.