В Лаосе обнаружили буддийские реликвии возрастом 2000 лет

Вьентьян, , 08:37 — REGNUM Сотни реликвий обнаружили при реставрации ступы (буддийское культовое сооружение) Тад Инг Ханг в Лаосе, сообщает Vientiane Times.

При реставрации ступы XVI века Тад Инг Ханг в лаосской провинции Саваннакхет были обнаружены древние реликвии, возраст которых доходит до 2000 лет. Среди находок — многочисленные фигурки Будды высотой 8−10 см. Фигурки выполнены из древесины, бронзы, серебра и золота.

Отметим, что ступа Тад Инг Ханг является важным храмом не только для буддистов Лаоса, но и для буддистов из северного Таиланда. Жители Таиланда добираются до ступы по «Мосту дружбы» через реку Меконг на границе Лаоса и Таиланда.