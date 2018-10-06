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В Лаосе обнаружили буддийские реликвии возрастом 2000 лет

Культура

Среди находок многочисленные фигурки Будды высотой 8-10 см. Фигурки выполнены из древесины, бронзы, серебра и золота

В Лаосе обнаружили буддийские реликвии возрастом 2000 лет
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Будда

Вьентьян, 6 октября 2018, 08:37 — REGNUM  Сотни реликвий обнаружили при реставрации ступы (буддийское культовое сооружение) Тад Инг Ханг в Лаосе, сообщает Vientiane Times.

При реставрации ступы XVI века Тад Инг Ханг в лаосской провинции Саваннакхет были обнаружены древние реликвии, возраст которых доходит до 2000 лет. Среди находок — многочисленные фигурки Будды высотой 8−10 см. Фигурки выполнены из древесины, бронзы, серебра и золота.

Отметим, что ступа Тад Инг Ханг является важным храмом не только для буддистов Лаоса, но и для буддистов из северного Таиланда. Жители Таиланда добираются до ступы по «Мосту дружбы» через реку Меконг на границе Лаоса и Таиланда.

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Буддизм
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