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Археологи обнаружили новый домашний храм в Помпеях

Культура

«Это чудесная и загадочная комната, которую теперь надо подробно изучить»

Археологи обнаружили новый домашний храм в Помпеях
Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

Неаполь, Италия, 5 октября 2018, 21:31 — REGNUM  В ходе раскопок римской Помпеи обнаружен прекрасно сохранившийся ларарий — домашний храм одной из знатных семей города, 5 октября передает агентство Associated Press.

В найденном ларарии сохранилась нетронутой большая часть фресок, на которых изображены как культовые сцены, так и сцены природы, изображения быков, птиц и змей.

«Это чудесная и загадочная комната, которую теперь надо подробно изучить», — сообщил журналистам итальянского ANSA руководитель группы исследователей Массимо Осанна.

Города Помпеи, Геркуланум и Стабии были погребены под слоем пепла в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н.э. Их раскопки ведутся с конца XVI века, однако античные города до сих пор остаются неисчерпаемым источником знаний о Древнем Риме.

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Археология
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