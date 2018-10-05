На Кавказе снимут этно-туристическое реалити-шоу «Завещание предков»

Махачкала, , 17:55 — REGNUM Этно-туристическое реалити-шоу «Завещание предков» планируется провести на Северном Кавказе. Мероприятие должно послужить привлечению внимания к региону и вызвать интерес жителей других субъектов к достопримечательностям Кавказа. Об этом 5 октября в ходе пресс-конференции сообщил исполнительный директор проекта Магомед Абдуллаев, пишет РИА «Дагестан».

Съёмки первого всекавказского реалити-шоу «Завещание предков» состоялись в Дагестане с 24 по 29 сентября. Участие в нем приняли 10 человек из регионов СКФО, городов Уфы и Москвы. Участникам командного квеста необходимо было найти древний артефакт — клинок средневекового завоевателя Тамерлана. За время проекта участники посетили такие достопримечательности Дагестана, как: бархан «Сарыкум», Сулакский каньон, Крепость Нарын-Кала, Самурский лес, Салтинское ущелье и село Гамсутль.

В дальнейшем проект планируется вывести на Северо-Кавказский уровень, то есть реалити-шоу охватит разные туристические местности регионов СКФО. Это позволит увеличить масштабы телеигры и популяризировать местности не только Дагестана, но и других субъектов округа.

Напомним, летом 2017 года в селе Хоредж Хивского района Дагестана состоялись съёмки реалити-шоу «Возвращение». Одиннадцать участниц проекта переместились в атмосферу конца XIX — начала XX века и испытали на себе все тяготы жизни женщин тех времен. Им пришлось устраивать быт, готовить еду, вести подсобное хозяйство так, как это делали дагестанские женщины 100−150 лет назад.

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