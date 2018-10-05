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Звезда «Оно» снимется в сказке по произведению братьев Гримм

Культура

Снимать будущую картину будет режиссёр Оз Перкинс

Звезда «Оно» снимется в сказке по произведению братьев Гримм
Цитата из к/ф «Оно». реж Андрес Мускетти. 2017. США, Канада
София Лиллис в роли Беверли Марш

Лос-Анджелес, США, 5 октября 2018, 15:52 — REGNUM  София Лиллис, известная зрителям по роли Беверли Марш в фильме «Оно», снимется в экранизации сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель». Об этом 4 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1048167189143048192

Снимать будущую картину будет в Ирландии режиссёр Оз Перкинс («Февраль», «Блондинка в законе», «Секретарша»). Начало съёмок запланировано на осень 2018 года. Ожидается, что Лиллис достанется главная роль.

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Напомним, на данный момент Софии Лиллис исполнилось 16 лет, однако она уже успела сняться не только в «Оно», но и в сериале «Острые предметы». Сейчас актриса также участвует в проекте «Нэнси Дрю и потайная лестница».

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