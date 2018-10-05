Современная фотография в Петербурге открывает двери «Присутствия»

Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Сегодня, 5 октября состоится открытие Международного фестиваля современной фотографии «Присутствие"/ Presence 2018, организованного центром современной фотографии «ФотоДепартамент» при поддержке Гёте-института.

В 2018 году фестиваль проходит уже в третий раз, на несколько дней собирая в Бертгольц-центре современную фотографию и медиа. Программа фестиваля включает в себя выставки, образовательные арт-лаборатории, дискуссии и лекции приглашенных художников, кураторов, профессионалов медиа, арт и бизнес-среды. Организаторы фестиваля тщательно формируют программу событий — это также авторские проекты, действия и акции, неизменно меняющие зрительский опыт.

Кураторы из России, Швейцарии, Германии, Польши и Франции представляют новые тенденции в мире современных арт и медиа явлений, делятся опытом и обмениваются идеями.

В этом году основной темой масштабной выставки стали тело и настоящее время. Авторы рассматривают тело в рамках личных и общественных отношений, как предмет метаморфоз и как часть истории, в которой оно способно рассказать о человеке больше, чем он сам. Участниками выставки в этом году стали Борис Михайлов (Украина), Александр Гронский (Россия), Олег Савунов (Россия), Иван Петрокович (Россия), Weronika Gesicka (Польша), Alix Marie (Франция), Simon Menner (Германия), Clément Lambelet (Швейцария), David de Beyter (Франция), Ezra Nahmad (Франция).

Фестиваль даёт возможность авторам вовлечь гостей в непосредственное взаимодействие с изображением, предлагая создать проект-событие, разворачивающееся на самом фестивале.

Один из дней фестиваля будет посвящён образовательной программе этого года, во время которой профессионалы медиасреды, искусства и креативных индустрий расскажут о своём опыте работы и творчества.