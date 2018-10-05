Стало известно имя ещё одного актёра спин-оффа фильмов «Форсаж»

Лос-Анджелес, США, , 14:17 — REGNUM В спин-оффе «Форсажа» «Хоббс и Шоу» снимется британский актёр Эдди Марсан («Шерлок Холмс», «Хэнкок», сериал «Рэй Донован»). Об этом 4 октября сообщил портал Collider.

https://twitter.com/Collider/status/1047909137844191232

Стоит отметить, что Марсан является весьма известным актёром, он работал с такими режиссёрами, как Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Майкл Манн, Джей Джей Абрамс и Эдгар Райт. Известно, что Марсану достанется небольшая, но значительная роль.

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Напомним, ранее Дуэйн Джонсон выложил в сеть первый кадр фильма «Хоббс и Шоу», на котором он и Джейсон Стейтем стоят над столом с какими-то документами. Мировая премьера фильма запланирована на 1 августа 2019 года.

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