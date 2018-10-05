Пятница, 5 Октября 2018 года
15:14:06 МСК

Стало известно имя ещё одного актёра спин-оффа фильмов «Форсаж»

Культура

Эдди Марсану достанется небольшая, но значительная роль

Лос-Анджелес, США, 5 октября 2018, 14:17 — REGNUM  В спин-оффе «Форсажа» «Хоббс и Шоу» снимется британский актёр Эдди Марсан («Шерлок Холмс», «Хэнкок», сериал «Рэй Донован»). Об этом 4 октября сообщил портал Collider.

https://twitter.com/Collider/status/1047909137844191232

Стоит отметить, что Марсан является весьма известным актёром, он работал с такими режиссёрами, как Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Майкл Манн, Джей Джей Абрамс и Эдгар Райт. Известно, что Марсану достанется небольшая, но значительная роль.

Читайте также: Стало известно возможное название четвёртой части «Мстителей» Marvel

Напомним, ранее Дуэйн Джонсон выложил в сеть первый кадр фильма «Хоббс и Шоу», на котором он и Джейсон Стейтем стоят над столом с какими-то документами. Мировая премьера фильма запланирована на 1 августа 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован первый кадр спин-оффа «Форсажа»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить