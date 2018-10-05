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Украинским кинотеатрам разрешили показывать фильмы «18+» в любое время

Культура

Раньше кинотеатры могли демонстрировать такие фильмы только с 18:00 до 06:00

Киев, 5 октября 2018, 13:57 — REGNUM  На Украине разрешили показывать в кинотеатрах фильмы с рейтингом «18+» в любое время суток, сообщает 5 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, решение об отмене ограничения приняло правительство Украины. Если раньше фильмы с рейтингом «18+» можно было показывать в кинотеатрах только с 18:00 до 06:00, то теперь это ограничение полностью отменено. В министерстве культуры Украины считают, что данное решение упростит экономическую деятельность кинопрокатчиков.

Напомним, на Украине до 1 января 2023 года производство украинских фильмов освобождено от налога на добавленную стоимость. Также налоговые льготы действуют на озвучивание на украинский язык иностранных фильмов и на реставрацию национального кинематографического наследия.

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