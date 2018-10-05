Стало известно возможное название четвёртой части «Мстителей» Marvel

Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM Согласно новым слухам, появившимся в сети, четвертая часть фильма «Мстители» Marvel может получить название «Мстители: Аннигиляция». Об этом 4 октября сообщил портал Screen Rant.

Журналисты издания MCUCosmic утверждают, что информация пришла от надёжного инсайдера. Стоит отметить, что это названия взято из комиксов 2006 года, автором которых является Кит Гриффен.

Авторы самого Screen Rant скептически отнеслись к этой информации. По их мнению, для того, чтобы слух был убедительным, он должен исходить как минимум от трёх источников, а на данный момент MCUCosmic имеет дело только с одним.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, Крис Эванс завершил свой контракт с Marvel и попрощался с ролью Капитана Америки. Актёр заявил, что для него было честью играть этого супергероя на протяжении восьми лет.

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