«Демоны в машине»: художественное осмысление искусственного интеллекта

Москва, , 13:01 — REGNUM 5 октября в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке открывается художественный проект Daemons in the Machine. Выставка приурочена к 10-летию фонда Laboratoria Art&Science Foundation.

Фантасмагорический проект Daemons in the Machine по мысли организаторов должен погрузить посетителя в мир интеллектуальных технологий и того будущего, что грозит наивному человечеству от нашествия умных машин. Модное направление в современном искусстве — демонологию — представили 10 художников — пять иностранных и пять российских. Среди них критики выделяют Мемо Актена (Великобритания), Дмитрия Каваргу и Егора Крафта (Россия), Томаса Фойерштайна (Австрия), Жюстин Эмар (Франция).

Продвинутым поклонникам актуального искусства будет интересно взглянуть на интерактивная роботическую нейроинсталляцию Фойерштайна, в основе которой, к удивлению неискушенного зрителя, лежит замечательный роман Федора Достоевского «Бесы» или на работу «Учиться видеть: ты — то, что ты видишь» Актена об отображении нейросетью человека тысяч фотографий с космического телескопа Hubble. Опять-таки нельзя пропустить и композицию «Послезавтра» творческого объединения «Куда бегут собаки»: здесь все просто — это «Божественная комедия» Данте, воплощенная в электросхеме.

Логично, что партнером проекта выступила «Лаборатория Касперского».