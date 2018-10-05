Дети Райна Гослинга считают, что их отец работает на Луне

Нью-Йорк, США, , 12:54 — REGNUM Дочери Райана Гослинга могут думать, что их отец работает астронавтом. Об этом актер сказал в эфире шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». Видео очередного выпуска было опубликовано 4 октября на YouTube-канале передачи.

Гослинг рассказал Киммелу в беседе, что его дочери посетили съёмочную площадку фильма «Человек на Луне» в тот момент, когда там снимали момент старта «Аполлона-13». Актёр сообщил, что его дети теперь уверены в том, что он — астронавт: на днях, во время ежедневной прогулки, его старшая дочь Эсмеральда показала пальцем на Луну и спросила отца, верно ли, что он там работает.

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Напомним, премьера фильма «Человек на Луне» пройдёт в России 11 октября 2018 года. В основу картины легла книга писателя Джеймса Р. Хэнсена «Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга».

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