6 восковых фигур Джеймса Бонда прибыли в музей Вены

Вена, , 12:53 — REGNUM

5 октября, когда отмечается Всемирный день Джеймса Бонда, в столицу Австрии приехали восковые фигуры знаменитого шпиона из музея мадам Тюссо, пишет газета Heute.

Фигуры шести исполнителей роли Бонда прибыли в музей в парке Пратер в Вене. Это восковые Шон Коннери, Роджер Мур, Джордж Лазенби, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

Для каждой фигуры потребовалось четыре месяца работы и команда из 20 художников. Все Джеймсы Бонды представлены в типичных для героя смокингах, основанных на костюмах из фильмов. Фигуры были созданы в тесном сотрудничестве с компанией EON Productions.

В Вене восковые шпионы простоят до марта 2019 года, после чего продолжат свое мировое турне.