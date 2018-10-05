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В Брянской области чуть не снесли памятник XIX века – как аварийное жилье

Культура

Снос объекта культурного наследия предотвратила прокуратура

Клинцы, Брянская область, 5 октября 2018, 12:34 — REGNUM  В городе Клинцы (Брянская область) администрация чуть не снесла памятник местного значения — здание церковно-приходской школы при Покрово-Никольской церкви. Как сообщила 5 октября пресс-служба Генпрокуратуры, здание по адресу улица Советская, 22 признали аварийным и включили в программу переселения из аварийного жилья.

Об угрозе для памятника конца XIX — начала XX вв. прокуратура узнала из обращения местных жителей, которые были обеспокоены судьбой здания. Была проведена проверка. В результате выяснилось, что в число зданий, которые подлежат сносу, попал памятник, включенный в реестр как «Здание первого комсомольского собрания и первого уездного комитета РКСМ».

«В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», снос объекта культурного наследия, включенного в реестр, запрещен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас прокуратура внесла в адрес главы администрации Клинцов представление. Оно рассматривается.

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Судьба архитектурного наследия
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