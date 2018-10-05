Клинт Иствуд выпустил первый трейлер фильма про старейшего наркокурьера

Лос-Анджелес, США, , 12:31 — REGNUM Клинт Иствуд выпустил трейлер своего нового фильма «Наркокурьер» (The Mule), в основу которого легла история Лео Шарпа — самого старого в мире наркокурьера. Ролик был опубликован 4 октября на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Напомним, в новом фильме Иствуда снялись такие актёры, как Брэдли Купер («Звезда родилась»), Лоуренс Фишборн («Матрица»), Майкл Пенья («Человек-муравей») и Таисса Фармига («Американчкая история ужасов»). Премьера фильма в США пройдёт 14 декабря 2018 года.

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Напомним, Лео Шарпу (Эль Тата), когда его арестовали полицейские в 2011 году, было 87 лет. После ареста выяснилось, что он являлся одним из самых успешных наркокурьеров картеля «Синалоа», который возглавлял наркобарон Эль Чапо (Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра). Шарп умер 12 декабря 2016 года.

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