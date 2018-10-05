В Москве проходит выставка-аукцион работ известного режиссера Дэвида Линча

Москва, , 11:38 — REGNUM До 7 октября в Москве в поп-ап Caffe Torino by Martini на территории нового модного бара Noor галерея Follow the Art будет представлять 35 литографий известного американского режиссера Дэвида Линча. Все изготовленные за последние 10 лет работы — из личной коллекции автора. Как известно, Линч давно интересовался литографией и после временного ухода из кино в 2007 полностью отдался своему увлечению. В 2013 году он даже снял фильм об искусстве литографии, где рассказал о процессе создания работ в студии Idem, в которой когда-то трудились Анри Матисс, Пабло Пикассо и Хуан Миро.

Все представленные работы выполнены в единой манере и цветовой гамме — темные цвета, психоделические образы и черный юмор. Критики отмечают влияние Френсиса Бэкона и Эдварда Хоппера.