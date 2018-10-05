В Москве пройдет ретроспектива японского режиссера Такеши Китано

Москва, , 11:17 — REGNUM С 5 по 14 октября в сети кинотеатров «Московское кино» будет проходить ретроспектива фильмов Такеши Китано. Откроет фестиваль кино культового японского режиссера фильм 1997 года «Фейерверк». Он будет показан в кинотеатре «Космос». В программе также такие известные картины мастера как «Затойчи», «Сонатина», «Кикудзиро» и «Куклы».Предварять демонстрации будут рассказы ведущих кинокритиков и японистов — Антона Долина, Анастасии Федоровой, Зары Абдуллаевой. Все картины будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Такэши Китано (1947 г) — выдающийся режиссер, актер, сценарист, писатель, поэт и художник. Одни из самых влиятельных деятелей культуры Японии.