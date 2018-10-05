Москва, 5 октября 2018, 10:56 — REGNUM 5 октября в Музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве открывается проект французского художницы Клер Баслер «Природа жизни». Организаторы определяют эту экспозицию именно как художественный проект, а не выставку, так как Клер Баслер для своих тонких и чарующих пейзажей специально разрабатывала пространство, используя богатейшие фонды музея. Так, например, деревья на полотнах причудливо сочетаются с русской прялкой, что, по мнению самой художницы, и создает красоту обыденной жизни, придает современности поэтичность.
В Москве открывается проект художницы Клер Баслер «Природа жизни»
Полотна французской художницы выставлены в Музее декоративно-прикладного и народного искусства
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