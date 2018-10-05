Фильм «Веном» неплохо выступил в первые дни проката, несмотря на критику

Лос-Анджелес, США, , 10:50 — REGNUM Фильм Marvel «Веном», главную роль в котором исполнил Том Харди, несмотря на реакцию критиков в первые три дня показа собрал около $60 млн. Об этом 4 октября сообщил портал Screen Rant.

По мнению экспертов, поскольку он смог собрать такую сумму в будние дни, в выходные фильм, вполне возможно, сможет выйти в лидера кинопроката США. Стоит отметить, что его главный конкурент — фильм Брэдли Купера и Леди Гаги «Звезда родилась» не остался далеко позади и смог заработать $49 млн.

Читайте также: Вышел новый трейлер третьего сезона шоу «Сорвиголова» от Marvel и Netflix

Напомним, ранее фанаты Marvel обвинили поклонников Леди Гаги в том, что они публикуют в сети негативные отзывы о фильме «Веном». Впрочем, на онлайн-сервисах Rotten Tomatoes и Metacritic картина получила весьма низкие оценки.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Веном» получил свои оценки на сайтах Rotten Tomatoes и Metacritic