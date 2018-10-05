В Московском планетарии пройдет Международный фестиваль дудука

Москва, , 10:38 — REGNUM 6 и 7 октября в Московском планетарии будет проходить Пятый московский международный фестиваль дудука. Выбранная организаторами площадка позволит зрителям под звуки знаменитого армянского инструмента погрузится в космическое пространство. В фестивале принимают участие звезды дудука — Норайр Гапоян, Мартин Казарян, Арутюн Чколян, Армен Ованнисян и Геворг Дабагян. 6 октября гостем фестиваля станет Gurude — один из ярчайших молодых этнических артистов. А 7 октября популярная певица Сати Казанова представит новый проект Sati Ethnica.

В программе фестиваля армянские народные мелодии и произведения современных композиторов.