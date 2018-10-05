Пятница, 5 Октября 2018 года
11:50:20 МСК

В Московском планетарии пройдет Международный фестиваль дудука

Культура

В рамках фестиваля популярная певица Сати Казанова представит новый проект Sati Ethnica

Москва, 5 октября 2018, 10:38 — REGNUM  6 и 7 октября в Московском планетарии будет проходить Пятый московский международный фестиваль дудука. Выбранная организаторами площадка позволит зрителям под звуки знаменитого армянского инструмента погрузится в космическое пространство. В фестивале принимают участие звезды дудука — Норайр Гапоян, Мартин Казарян, Арутюн Чколян, Армен Ованнисян и Геворг Дабагян. 6 октября гостем фестиваля станет Gurude — один из ярчайших молодых этнических артистов. А 7 октября популярная певица Сати Казанова представит новый проект Sati Ethnica.

В программе фестиваля армянские народные мелодии и произведения современных композиторов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить