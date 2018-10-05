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В Новой Третьяковке в Москве обсуждают будущее художественных музеев

Культура

На форуме выступят руководители ведущих музеев мира

В Новой Третьяковке в Москве обсуждают будущее художественных музеев
Tretyakovgallery
Новая Третьяковка

Москва, 5 октября 2018, 10:03 — REGNUM  5−6 октября в Новой Третьяковке в Москве пройдет сессия «Экспозиции искусства XX—XXI: мировой опыт». Собрание специалистов музейного дела состоится в рамках VIII научной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства».В центре внимания сессии — международная музейная практика в создании постоянных экспозиций искусства ХХ и ХХI веков. С докладами выступят директора и главные кураторы крупнейших мировых музеев, среди которых глава отдела выставок галереи Тейт Модерн Мэтью Гейл, исполняющий обязанности директора Стеделейк музея Ян Виллем Сибург, директор Центра Помпиду Бернар Блистен и другие эксперты.

Для Третьяковской галереи изучение актуального международного опыта, лучших выставочных проектов сегодня чрезвычайно важно — идет подготовка к масштабной реконструкции здания Новой Третьяковки и разработкой нового проекта постоянной экспозиции искусства ХХ-XXI веков.

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Культурная хроника
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