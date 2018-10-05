Путин поздравил Инну Чурикову с юбилейным днём рождения

Москва, , 10:01 — REGNUM Сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Инну Чурикову с юбилейным днём рождения, сообщается на сайте Кремля

В поздравительной телеграмме говорится, что актриса украсила своим ярким и самобытным талантом множество замечательных художественных фильмов и театральных постановок.

«Миллионы зрителей любят и ценят Ваше творчество», — отметил глава государства и пожелал Инее Чуриковой здоровья, благополучия и вдохновения.

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Как сообщает ИА REGNUM, 5 октября 2018 года актриса Театра «Ленком», народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации Инна Чурикова отмечает 75-летний юбилей.

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