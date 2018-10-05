Сюрреалистичный кошмар повседневности – «Зимние братья» в кино

Москва, , 09:56 — REGNUM В российских кинотеатрах с 18 октября стартует прокат полнометражного дебюта Хлинюра Палмасона «Зимние братья», организованный проектом «Иноекино». Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Локарно в 2017 году, где он завоевал награды «Лучшая мужская роль», «Лучший европейский фильм», а также Приз молодежного и экуменического жюри.

Картина рассказывает о двух братьях, работающих на заводе при известняковой шахте. Эмиль сбывает товарищам нелегальный самогон, произведенный из украденных с завода химикатов. Когда один из рабочих серьезно заболевает, мужчина оказывается под подозрением. Кроме того, из-за нереализованной страсти к девушке Эмиль ссорится со страшим братом Йоханом. Всё это обнажает страх и агрессию, которые таились внутри, на первый взгляд, благополучного мира.

Главную роль в ленте сыграл Ларс Миккельсен, известный по сериалам «Убийство», «Шерлок» и «Карточный домик». В картине также снимались Эллиотт Кроссет Хов, Саймон Сирс, Виктория Кармен Сонн и другие.

Творчество датско-исландского режиссера Хлинюра Палмасона заметно выделяется из контекста современного скандинавского кино. Начав карьеру в качестве видеохудожника, он перенес на экран особенное отношение к визуальной форме. В его фильмах, в том числе в «Зимних братьях», сочетаются цифра и пленка, экспериментам подвергаются цвет, темп и композиция. Это позволяет Палмасону сделать ощутимым мир изолированного безвременья, в котором повседневная жизнь превращается в сюрреалистичный кошмар.

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