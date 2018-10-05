В Екатеринбурге открывается Симфонический форум России

Екатеринбург, , 09:33 — REGNUM 5 октября Уральский академический филармонический оркестр под руководством финского дирижера Лейфа Сегерстама открывает в Екатеринбурге V Симфонический форум России. Вечером поклонники классической музыки услышат симфоническую поэму Р. Штрауса «Так говорил Заратустра» и Вторую симфонию Я. Сибелиуса.

В фестивале принимают участие оркестры из Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска, Воронежа, Иркутска и Омска.

В проекте, который филармония проводит с 2010 года, соединены концертная и деловая программы. Представители 27 регионов страны обсудят вопросы развития симфонической отрасли, творческого роста оркестрантов, а также привлечения зрителей на концерты классической музыки. Специальными гостями форума станут британские эксперты — исполнительный директор Королевской ливерпульской филармонии Питер Гарден и ведущий консультант в области культуры и искусств Великобритании Сара Джи.

13 октября при участии Уральского молодежного симфонического оркестра состоится финал композиторского конкурса «Петя и волк» на лучшее симфоническое произведение для детей.