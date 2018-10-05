В Москве открывается Международный фестиваль театров кукол

Москва, , 09:18 — REGNUM 5 октября в Москве открывается IX Международный фестиваль театров кукол имени С.В. Образцова. Свои спектакли в столицу привезут коллективы из Эстонии, Испании, Белоруссии, Молдавии, Армении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана. Юные зрители увидят «Золотые слова» Русского театра кукол (Таллин), «Петя и волк» театра Etcétera (Гранада), «Пансион «Belvedere» Белорусского государственного театра кукол (Минск), «Легенда о добром сердце» Республиканского театра кукол «Ликурич» (Кишинёв) и другие представления. Спектакли пройдут сразу на трех площадках театра — Большой, Малой и Камерной сценах Театра кукол в Москве.

В рамках смотра пройдут режиссерская конференция, практические семинары, мастер-классы.