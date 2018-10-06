В российских кинотеатрах появятся знаковые фильмы Милоша Формана

Москва, , 08:55 — REGNUM На большие экраны возвращаются фильмы Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей» и «Волосы». Сегодня, 6 октября, ретроспектива картин стартует в Москве и Санкт-Петербурге. Подобные показы проект «Иноекино» проведет также в Новосибирске и Екатеринбурге с 12 по 14 октября.

«Пролетая над гнездом кукушки» — экранизация романа-бестселлера Кена Кизи о пациентах психиатрической клиники. Она стала вторым фильмом в истории мирового кинематографа, завоевавшим «Оскар» в пяти самых престижных номинациях. Такую же «Большую пятёрку» ему удалось взять в пяти номинациях на премии «Золотой глобус» — первый раз в истории кино.

Не меньшего успеха добился и фильм «Амадей» — на его счету восемь премий «Оскар», ещё 32 награды и 13 номинаций. В основу картины легла пьеса Питера Шеффера, которая является вольной беллетризованной интерпретацией биографий композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери.

Нашумевший бродвейский мюзикл «Волосы» Милош Форман увидел вскоре после премьеры в 1967 году, однако к созданию его киноверсии приступил лишь спустя 12 лет. Дистанция во времени позволила режиссёру создать не просто экранизацию первого рок-мюзикла, а своеобразный портрет молодёжной субкультуры 60-х годов.

Показы пройдут в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Победа» (Новосибирск) и «Доме кино» (Екатеринбург). Фильмы покажут в оригинале с русскими субтитрами.

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