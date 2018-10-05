Москва, , 08:13 — REGNUM Москва получила престижную премию World Festival and Event City Award. Столица удостоена высокой награды как один из лучших городов для проведения фестивалей и массовых мероприятий. Вручение премии состоялось в Сан-Диего (США), сообщается на портале мэра Москвы.

Руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина отметила, что в столице проводятся гастрономические фестивали, фестивали-конкурсы, благотворительные фестивали, фестивалей цикла «Московские сезоны» и др. Так, в 2017 году в Москве прошли более 60 уличных мероприятий, столицу посетили 62 миллиона человек.

Премия World Festival and Event City Award в сфере проведения фестивалей и массовых мероприятий вручается с 2010 года. Кроме Москвы, в 2018 году обладателями наград стали восемь городов: Виннипег и Оттава (Канада), Голд-Кост, Сидней и Кофс-Харбор (Австралия), Порён (Южная Корея), Тайчжун (Тайвань) и Филадельфия (США). Организаторы премии считают, что города, создающие благоприятную среду для проведения фестивалей и массовых мероприятий, должны стать примером для всего мира.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Москва получила престижную международную премию «За устойчивое развитие транспорта» — Sustainable Transport Award. Члены жюри премии назвали главными достижениями столицы создание Московского центрального кольца (МЦК) и запуск скоростных автобусных маршрутов сети «Магистраль».

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