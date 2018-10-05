Путин поприветствовал участников III Иссык-Кульского форума

Москва, , 07:30 — REGNUM Сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям III международного Иссык-Кульского форума «Чингиз Айтматов и вызовы современности», отметив, что богатое духовное наследие выдающегося писателя, общественного деятеля и дипломата Чингиза Айтматов остаётся востребованным во всём мире, сообщается на сайте Кремля.

На форум собрались гости из многих стран мира. Участники планируют обсудить актуальные вопросы продвижения межцивилизационного и межконфессионального диалога, противодействия религиозному и политическому экстремизму, развития образования и просвещения.

Третий международный Иссык-Кульский форум приурочен к 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. Глава государства выразил уверенность, что выдвинутые на форуме идеи и инициативы послужат укреплению взаимопонимания между разными странами и народами и пожелал участникам форума плодотворной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, улица имени Чингиза Айтматова появится также на карте Екатеринбурга. Она будет находиться в новом микрорайоне на территории Октябрьского района. В июле власти Ташкента приняли решение о переименовании улицы Бодомзор в Юнсабадском районе города в улицу Чингиза Айтматова. Мероприятия приурочены к 90-летию писателя, которое отмечают в 2018 году.

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