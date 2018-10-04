Вышел новый трейлер третьего сезона шоу «Сорвиголова» от Marvel и Netflix

Нью-Йорк, США, , 23:09 — REGNUM Netflix выпустил второй трейлер третьего сезона сериала «Сорвиголова», первый эпизод которого зрители смогут увидеть 19 октября 2018 года. Ролик был опубликован 4 октября на YouTube-канале компании.

В видео зрители могут видеть как самого Мэтта Мёрдока, так и его врага Уилсона Фиска. А в конце ролика на экране появляется самозванец в красном защитном костюме, который называет себя Сорвиголовой.

Читайте также: В Лос-Анджелесе представят VR-проект по миру «Твин Пикс» Дэвида Линча

Напомним, первый сезон оригинального сериала «Сорвиголова» потоковый сервис Netflix начал показывать в апреле 2015 года. Главную роль в нём исполняет Чарли Кокс (сериалы «Аббатство Даунтон», «Подпольная империя»).

Читайте ранее в этом сюжете: «Титаны» DC Universe: опубликован финальный трейлер первого сезона сериала