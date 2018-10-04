В Лос-Анджелесе представят VR-проект по миру «Твин Пикс» Дэвида Линча

Лос-Анджелес, США, , 22:34 — REGNUM Компания Collider Games, телеканал Showtime и Дэвид Линч представят на форуме Festival of Disruption проект виртуальной реальности по миру «Твин Пикс». Об этом 3 октября сообщил портал Collider.

https://twitter.com/ColliderVideo/status/1047553432612040704

Отмечается, что проект Twin Peaks VR позволит зрителям исследовать глубины мира «Твин Пикс». В нём будут присутствовать знаковые сцены сериала «Твин Пикс: Возвращение» и оригинального шоу. Исследователи будут идти по стопам Дэйла Купера, они смогут отправиться в Красную комнату и попытаются «вернуться в ту жизнь, которую оставили позади».

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Напомним, сериал «Твин Пикс: Возвращение» выходил на Showtime в период с 21 мая по 3 сентября 2017 года. Он состоял из 18 эпизодов.

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