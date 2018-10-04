«Титаны» DC Universe: опубликован финальный трейлер первого сезона сериала

Лос-Анджелес, США, , 19:10 — REGNUM Компания DC выпустила финальный трейлер сериала «Титаны», который будет показываться потоковым сервисом DC Universe. Ролик был опубликован 4 октября на YouTube-канале Comicbook.

В центре повествования будет находиться герой Найтвинг (бывший Робин, помощник Бэтмена) и его команда. Уже известно, что DC Universe намерена выпустить второй сезон сериала. Первую серию потоковая служба выложит в сеть 12 октября 2018 года.

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Напомним, в команду Найтвинга входят инопланетянка Старфаер (Анна Диоп), ведьма Рэйвен (Тиган Крофт) и Бист-бой (Райан Поттер). Все они обладают сверспособностями.

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