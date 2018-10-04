В рамках Покровской ярмарки в Тамбове откроют музей архиепископа Луки

Тамбов, , 18:30 — REGNUM 13 октября в рамках проведения восьмой Международной Покровской ярмарки в Тамбове откроют историко-мемориальный музей святителя Луки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Народный музей-келью создали в доме по улице Комсомольской, 9, где в сороковых годах прошлого века жил этот выдающийся человек.

Торжественное открытие мемориального объекта станет одним из главных событий для гостей Покровской ярмарки, сообщил на еженедельной губернаторской планерке глава Тамбова Сергей Чеботарев. Уникальный музей будет принимать паломников и туристов, знакомить жителей и гостей Тамбова с духовным и врачебным наследием архиепископа Луки.

«Это был великий человек, святитель, хирург и страстный патриот, который трудился в этих стенах, работал и занимался духовным просвещением. Мы храним память о Луке, чьё имя прославлено в веках», — сказал губернатор Александр Никитин.

На средства президентского гранта для музейной мемориальной экспозиции приобрели современное интерактивное оборудование, которое позволит проводить экскурсии в мультимедийном формате, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья — слабовидящих и слабослышащих. Также посетители смогут совершить виртуальную экскурсию по Тамбову 1940-х годов с помощью электронной карты-путеводителя.

В работе над созданием экспозиции приняли участие Тамбовский областной краеведческий музей, Тамбовская духовная семинария, Историко-культурный центр имени святителя Луки и многие тамбовчане, которые бескорыстно передали в дар уникальные реликвии: иконы, фотографии, документы.

Сергей Чеботарев отметил, что открытие музея вызывает большой интерес как у российский туристов, так и гостей из-за рубежа. Тамбовский период жизни святителя Луки является особым. Это одна из самых ярких страниц его биографии. Именно здесь он смог совместить два своих поприща: как ученый и практик-хирург, главный консультант тамбовских эвакогоспиталей он спасал раненых и лечил больных, а как архипастырь — исцелял их души. Планируется, что новый музей войдет в маршруты познавательного, историко-патриотического, религиозного туризма.