Ростовскому драмтеатру на новый спектакль «Дачники» выделили 2 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 17:33 — REGNUM Ростовский академический театр драмы имени Горького получит 2 млн рублей на новую постановку. Средства на спектакль «Дачники» по роману Максима Горького выделены из резервного фонда региональной казны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 4 октября.

Уточняется, что деньги пойдут на изготовление декораций, костюмов, подготовку музыкального и светового сопровождения. Премьерный показ состоится 9 и 10 ноября 2018 года.

Постановкой пьесы на ростовской сцене занимается лауреат «Золотой Маски», художественный руководитель Иркутского академического драматического театра Геннадий Шапошников, уже имеющий опыт работы в театре. «Тихий Дон» в его постановке получил «Золотого Витязя» — постановка 2015 года стала лучшей на международном театральном фестивале почти во всех номинациях.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Тихого Дона» на ростовской сцене состоялась в апреле 2015 года и была приурочена к 110-й годовщине со дня рождения Михаила Шолохова.

Отметим, что сегодня, 4 октября, в ростовском театре состоится праздничный вечер, посвященный 155-летнему юбилею театра.