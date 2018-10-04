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Автор романов о маньяке Ганнибале Лектере выпустит новую книгу

Культура

У романа, который будет опубликован в 2019 году после 13 лет «молчания» писателя, пока нет названия

Автор романов о маньяке Ганнибале Лектере выпустит новую книгу
Иллюстрация: Цитата их к/ф «Ганнибал». реж Ридли Скотт. 2001. США, Великобритания
Ганнибал Лектер

Лондон, 4 октября 2018, 15:36 — REGNUM  В очередном романе американского писателя Томаса Харриса, из-под пера которого вышла серия книг, посвященных серийному убийце Ганнибалу Лектеру, не будет фигурировать имя знаменитого на весь мир персонажа. Об этом пишет газета The Guardian.

Отмечается, что у романа, который будет опубликован в 2019 году после 13 лет «молчания» писателя, пока нет названия, также ничего не известно о сюжете книги, поскольку контракт, заключенный издательством с писателем еще в 2004 году, не предполагал какого-то заданного сюжета.

По сведениям газеты, в 2006 году в рамках указанного контракта Харрис опубликовал роман «Hannibal Rising», который продолжал серию похождений убийцы.

Как сообщало ИА REGNUM, британский музыкант, участник легендарной «ливерпульской четверки» Пол Маккартни выступил в непривычном для себя амплуа. В своем Twitter он сообщил, что написал книжку «Привет, дедуля!», которую смогут читать дедушки всего мира своим внукам перед сном.

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