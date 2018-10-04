В калужском Кирове открыли сквер имени Юрия Гагарина

Киров, Калужская область, , 14:39 — REGNUM В Кирове Калужской области 4 октября открыли сквер имени Ю.А. Гагарина и установили бюст первого космонавта. Церемонию приурочили ко дню запуска в 1957 году Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Идею создания сквера поддержали местные бизнесмены, собрав на строительство порядка 600 тыс. рублей. Дорожки сквера вымощены плиткой, здесь установлены лавочки, урны и фонари. Бюст первого космонавта — точная копия монумента, установленного в Плесецке. На территории сквера силами муниципалитета также благоустроена детская площадка с резиновым покрытием, на которой позднее будет установлен игровой комплекс «с космической тематикой».

Почетными гостями церемонии стали летчик-космонавт, герой России Юрий Лончаков, почетный гражданин Калужской области генерал армии Владимир Исаков, архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, руководители ряда предприятий космической отрасли России, представители областной и районной администрации, жители города.

Напомним, 30 мая 1966 году Юрий Гагарин посещал Киров и встречался с жителямигорода. Первый космонавт Земли был кандидатом в депутаты в Совет национальностей Центрального исполнительного комитета СССР. Он баллотировался от трех областей: Брянской, Калужской и Смоленской. Появление сквера им. Юрия Гагарина в калужском Кирове связано с данными событиями.