В Москве прошла церемония прощания с Романом Карцевым

Москва, , 14:18 — REGNUM В московском Центральном доме литераторов прошла церемония прощания с народным артистом России, артистом эстрады, театра и кино Романом Карцевым, который скончался 2 октября в возрасте 79-ти лет.

На церемонии, которая длилась несколько часов, присутствовали известный российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий, артистка эстрады Клара Новикова, театральные режиссеры Марк Розовский и Михаил Левитин, певица Лариса Долина и многие другие. Собравшиеся проводили похоронный кортеж аплодисментами. Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Романа Карцева выразил президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, Карцев был артистом удивительного обаяния и чувства юмора.

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