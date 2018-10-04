Легендарная группа Electric Light Orchestra дает концерт в Москве

Москва, , 13:54 — REGNUM 4 октября в Крокус Сити Холле в Москве выступит легендарная британская группа Electric Light Orchestra. На концерте прозвучат 30 хитов ансамбля, ставших классикой рока. Музыкантов поддержит Берлинский симфонический оркестр, что символично, так как именно ELO стояло у истоков нового направления в музыке 1970−1980-х годов — соединения рок-н-ролл и классики. 45 лет назад именно ELO сделала из хита Чака Берри Roll over Beethoven 8-минутную рок-сюиту с вступлением из Пятой симфонии Людвига ван Бетховена. И сразу попала во все топы музыкальных рейтингов.