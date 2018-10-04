В Москве открылся кинофестиваль о людях с психическими расстройствами

Москва, , 13:32 — REGNUM 4 октября в Москве в Центре документального кино открывается Фестиваль документальных и художественных короткометражных фильмов о людях с психическими расстройствами и особенностями развития «Доку-MENTAL». Он проходит в рамках II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века».

Всего в смотре принимают участие 6 картин. Открывает форум лента французских кинематографистов «12 дней».

По данным ВОЗ, каждый четвёртый-пятый человек в мире имеет психическое или поведенческое расстройство. К сожалению, зачастую человек, столкнувшийся с этой проблемой, боится рассказать о ней родным, близким, друзьям. Демонстрация его проблем и его возможностей позволит обществу лучше узнать таких людей, придти им на помощь.

К психическим расстройствам относят депрессию, биполярное аффективное расстройство, шизофрению и другие психозы, деменцию, умственную отсталость и расстройства развития, включая аутизм.