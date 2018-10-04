Четверг, 4 Октября 2018 года
15:21:44 МСК

В Москве открылся кинофестиваль о людях с психическими расстройствами

Культура

В конкурсе фестиваля «Доку-MENTAL» участвуют 6 кинокартин

Москва, 4 октября 2018, 13:32 — REGNUM  4 октября в Москве в Центре документального кино открывается Фестиваль документальных и художественных короткометражных фильмов о людях с психическими расстройствами и особенностями развития «Доку-MENTAL». Он проходит в рамках II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века».

Всего в смотре принимают участие 6 картин. Открывает форум лента французских кинематографистов «12 дней».

По данным ВОЗ, каждый четвёртый-пятый человек в мире имеет психическое или поведенческое расстройство. К сожалению, зачастую человек, столкнувшийся с этой проблемой, боится рассказать о ней родным, близким, друзьям. Демонстрация его проблем и его возможностей позволит обществу лучше узнать таких людей, придти им на помощь.

К психическим расстройствам относят депрессию, биполярное аффективное расстройство, шизофрению и другие психозы, деменцию, умственную отсталость и расстройства развития, включая аутизм.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить