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В Москве пройдет Фестиваль культуры Непала

Культура

Он пройдет в выставочном центре «Арбат, 24»

Москва, 4 октября 2018, 13:09 — REGNUM  C 5 по 7 октября в выставочном центре «Арбат, 24» в Москве будет проходить первый Фестиваль культуры и торговли Непала Nepal Fest. Жители столицы, представляющие далекую страну только как загадочное высокогорное государство, смогут воочию познакомиться с некоторыми гранями культуры этой страны. В первую очередь, конечно, с товарами — тонким текстилем, яркой одеждой, украшениями ручной работы, поющими чашами, коврами, статуэтками и многими другими. Туристические компании расскажут о незабываемых маршрутах, а рестораны предложат самые знаменитые блюда национальной непальской кухни.

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Культурная хроника
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