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В Музее русского импрессионизма открывается выставка Давида Бурлюка

Культура

На ней представлено более 50 работ мастера начала ХХ века

В Музее русского импрессионизма открывается выставка Давида Бурлюка
Давид Бурлюк. Футуристическая женщина (фрагмент). 1911

Москва, 4 октября 2018, 12:46 — REGNUM  4 октября в Музее русского импрессионизма открывается выставка «ДАВИД БУРЛЮК. СЛОВО МНЕ!». В экспозиции представлены более 50 работ художника из 12 государственных музеев и 10 частных коллекций. Как отмечается в релизе музея, многие полотна впервые «участвуют» в монографической выставке мастера.

Человек необыкновенно многогранно таланта и бурного темперамента — блестящий живописец, график, поэт, художественный критик, «отец русского футуризма» — Давид Бурлюк являлся стержнем яркой художественной жизни в России начала ХХ века.

Выставка раскрывает его не только как «отца русского футуризма», но и как лирика, колориста-импрессиониста, как поэта, показывает его творческий путь от импрессионизма к авангарду.

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Культурная хроника
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