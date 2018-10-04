«Исаак Левитан и авторский кинематограф»: выставка в Еврейском музее

Москва, , 12:23 — REGNUM 4 октября в Еврейском музее и центре толерантности в Москве открывается выставка «Исаак Левитан и авторский кинематограф». Экспозиция 36 прекрасных полотен из собраний Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Израиля и Плесского историко-художественного заповедника проецирует пейзажи мастера на 36 работ в кино крупнейших режиссеров. Понятно, это не «дословное» цитирование очаровательных природных ландшафтов, это скорее осмысление пространства в духе блестящего живописца. Представленные фрагменты из фильмов Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского, Александра Сокурова, Андрея Кончаловского, Романа Балаяна, Сергея Соловьева, Андрея Звягинцева, Александра Довженко и других режиссеров как бы подчеркивают своеобразие и глубинный смысл русского пейзажа.

Эта интереснейшая выставка будет работать до 20 января 2019 года.