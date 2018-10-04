Триумфатором телевизионной премии ТЭФИ стал сериал «Троцкий»

Москва, , 11:45 — REGNUM 3 октября в Московском театре мюзикла прошла церемония вручения премии ТЭФИ. По традиции, были названы лучшие телевизионные работы 2018 года, а также лучшие в профессиях. Всего были определены победители в 34 номинациях. Никаких неожиданностей среди лауреатов не было — в основном это очень известные имена. Так лучшим ведущим информационной программы стал Сергей Брилев, а интервьюером — Наиля Аскер-Заде (оба — «Россия-1»). Лучшим ведущим развлекательного ток-шоу в вечерний прайм-тайм признан неподражаемый Андрей Малахов («Россия-1»), а общественно-политического ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов (Первый канал). Также награды получили Кирилл Клейменов, Татьяна Миткова, Марина Кравец и многие другие.

Лучшей информационной программой стали «Новости» на РЕН ТВ. Кстати, этот же канал забрал золотую статуэтку и за информационно-аналитическую итоговую программу — «Добров в эфире».

Пожалуй, единственный сюрприз — это присвоение награды в номинации «Развлекательное шоу прайм-тайма» малоизвестной программе «Саранхэ» на канале канале CTC Love.

Лучшими проектами сериалов признаны «Троцкий» (Первый канал) и «Гоголь. Начало» (ТВ 3). «Троцкий» получил три статуэтки — лауреатами стали режиссеры Александр Котт и Константин Статский и актер Константин Хабенский.