Четверг, 4 Октября 2018 года
11:47:21 МСК

Путин поздравил Саратовский ТЮЗ со 100-летним юбилеем

Культура

Глава государства отметил высокий профессионализм режиссёров и артистов и театра

Москва, 4 октября 2018, 11:25 — REGNUM  Сегодня, 4 октября, президент России Владимир Путин поздравил коллектив Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П.Киселёва со 100-летним юбилей, отметив, что для театра и для зрителей это большая, знаменательная дата, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что коллектив бережно хранит и продолжает традиции своих предшественников, радуете публику интересными премьерами и открывает для юного поколения удивительный мир театра.

Глава государства отметил, что талантливые режиссёры, артисты, художники задали высочайшую планку мастерства и беззаветного служения искусству, на которую сегодня равняется коллектив Саратовского ТЮЗа, и пожелал дальнейших творческих успехов и вдохновения.

Справка ИА REGNUM :

Саратовский Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П.Киселёва является одним из старейших в мире профессиональных театров для детей. Театра был основан в 1918 году. Открытие состоялось 4 октября спектаклем по пьесе М. Метерлинка «Синяя птица».

Читайте также: В Саратове через 4 года после пожара открыли здание старого ТЮЗа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Театр
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить