Путин поздравил Саратовский ТЮЗ со 100-летним юбилеем

Москва, , 11:25 — REGNUM Сегодня, 4 октября, президент России Владимир Путин поздравил коллектив Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П.Киселёва со 100-летним юбилей, отметив, что для театра и для зрителей это большая, знаменательная дата, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что коллектив бережно хранит и продолжает традиции своих предшественников, радуете публику интересными премьерами и открывает для юного поколения удивительный мир театра.

Глава государства отметил, что талантливые режиссёры, артисты, художники задали высочайшую планку мастерства и беззаветного служения искусству, на которую сегодня равняется коллектив Саратовского ТЮЗа, и пожелал дальнейших творческих успехов и вдохновения.

Справка ИА REGNUM :

Саратовский Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П.Киселёва является одним из старейших в мире профессиональных театров для детей. Театра был основан в 1918 году. Открытие состоялось 4 октября спектаклем по пьесе М. Метерлинка «Синяя птица».

Читайте также: В Саратове через 4 года после пожара открыли здание старого ТЮЗа