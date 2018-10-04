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Казахстанский фильм стал победителем на кинофестивале «Евразия.DOC»

Культура

Фильм был снят по заказу министерства культуры и спорта Казахстана

Минск, 4 октября 2018, 11:08 — REGNUM  Фильм казахстанского режиссера Асии Байгожиной «В поисках веры» стал одним из трех победителей на фестивале документального кино стран СНГ «Евразия.DOC», который проходит в Минске, сообщили 4 октября в пресс-службе АО «Казахфильм».

Документальный фильм был снят по заказу министерства культуры и спорта Казахстана. Картина посвящена теме радикального ислама в республике и теракту в Актюбинске 5 июня 2016 года.

Напомним, третий фестиваль документального кино «Евразия.DOC» проходит в Минске с 1 по 4 октября. На фестиваль было подано 150 заявок из 23 стран мира. В конкурсную программу вошли 24 фильма.

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