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В Общественной палате РФ обсудят присвоение имен великих россиян аэропортам

Культура

В Москве в Общественной плате РФ пройдет круглый стол «Великие имена России»

Москва, 4 октября 2018, 10:19 — REGNUM  4 октября в Москве в Общественной палате РФ состоится круглый стол «Великие имена России». На нем будет обсуждена общественная инициатива о присвоении имен великих граждан России аэропортам в стране. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ. Предварять присвоение имен аэропортам будет общенациональный конкурс. На собрании и будет выработан формат его проведения. Инициатива данного общественного проекта принадлежит Российскому историческому обществу, Обществу русской словесности, Русскому географическому обществу, Российскому военно-историческому обществу.

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Культурная хроника
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