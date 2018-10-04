В Общественной палате РФ обсудят присвоение имен великих россиян аэропортам

Москва, , 10:19 — REGNUM 4 октября в Москве в Общественной палате РФ состоится круглый стол «Великие имена России». На нем будет обсуждена общественная инициатива о присвоении имен великих граждан России аэропортам в стране. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ. Предварять присвоение имен аэропортам будет общенациональный конкурс. На собрании и будет выработан формат его проведения. Инициатива данного общественного проекта принадлежит Российскому историческому обществу, Обществу русской словесности, Русскому географическому обществу, Российскому военно-историческому обществу.