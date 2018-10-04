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И такое бывает: концерт колокольного звона в Томске

Культура

По ком звонит старинный колокол

И такое бывает: концерт колокольного звона в Томске
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Колокольный звон

Томск, 4 октября 2018, 09:22 — REGNUM  Старина — снова в моде, давно уже. А консерватизм прекрасен. Так решили в России — и двигаются по рельсам традиций.

Уже в это воскресенье, 7 октября, в Томске на территории Богоявленского собора состоится весьма примечательное мероприятие, а именно — концерт колокольного звона «Звоны старого Томска». В нём поучаствуют звонари из собственно Томска, Новосибирска и Северска. Сибирь ведь славна не только роком, но колокольным звоном. Данный концерт проходит в рамках Первого томского фестиваля колокольного искусства.

Ну, а в перерывах между колокольными звонами гости смогут услышать старинные песни и наигрыши на старинных музыкальных инструментах (калюке, рожке, дуде, гармошке). Установлена даже мобильная звоница (да-да, именно так), на которой может позвонить в колокола каждый желающий.

regnum author Платон Беседин
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Музыкальная хроника
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