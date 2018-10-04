HBO опубликовал первые кадры сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

Нью-Йорк, США, , 07:38 — REGNUM Канал HBO выложил в сеть кадры сериала «Екатерина Великая», на которых образе российской императрицы запечатлена Хелен Миррен. Фотографии были опубликованы 4 октября на портале Indie Wire.

https://twitter.com/IndieWire/status/1047694045634547712

В новом шоу HBO также снялись Джейсон Кларк («Трейти лишний»), Антония Кларк («Алтарь»), и Адам эль Хагар. В сериале будут показаны 34 года правления Екатерины II, он снимался в России, Латвии и Литве.

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Напомним, о том, что Хелен Миррен сыграет Екатерину II в этом сериале стало известно в январе 2018 года. Ранее актриса играла британских королев Елизавету I и Елизавету II.

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