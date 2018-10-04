Опубликован первый трейлер сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Нью-Йорк, США, , 07:19 — REGNUM Кинокомпания Netflix выложила в сеть первый трейлер шоу «Леденящие душу приключения Сабрины». Ролик был опубликован 3 октября на официальном YouTube-канале компании.

Главную роль в шоу исполнила актриса Кирнан Шипка. В сериале также снимаются Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо и музыкант Росс Линч. В основе шоу лежит комикс «Сабрина — маленькая ведьма».

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Напомним, ранее на основе этого комикса был выпущен сериал, он выходил на канале The WB в период с сентября 1996 года по апрель 2003. Роль маленькой ведьмы в нём исполнила Мелисса Джоан Харт.

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