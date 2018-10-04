Disney снимет полнометражку «Лило и Стич» по известному мультфильму

Бербанк, США, , 06:59 — REGNUM Кинокомпания Disney начала работу над игровой картиной по мультфильму «Лило и Стич». Об этом 3 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1047623930331115520

Фильм будет представлять собой смесь игрового кино и компьютерной анимации. На должности продюсеров проекта назначены Дэн Лин и Джонатан Элрих, работающие сейчас над аналогичным проектом по мультфильму «Аладдин». На данный момент не сообщается, выпустит ли Disney эту картину в кинотеатры или будет показывать её на своём потоковом сервисе.

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Напомним, первый анимационный фильм «Лило и Стич» вышел в прокат в 2002 году. Сняли его Дин ДеБлуа и Крис Сандерс. При бюджете $80 млн картина смогла собрать в прокате США $145 млн, а сумма её общемировых сборов составила более $273 млн.

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